Силовики задержали сектантов "Домой в СССР" за попытку захвата зданий

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии в ходе совместной операции задержали более 20 участников радикальной секты "Домой в СССР" в Нижневартовске при попытке вооруженных захватов административных зданий.

Как уточняет портал URA.RU со ссылкой на собственные источники в полиции, радикалы с помощью ломов и по приказу "председателя горисполкома" взломали несколько городских офисов, однако сразу же встретились с силовиками.

"Подобные спецоперации в эти дни пройдут скорее всего по всей стране, так как эти ссср-овцы уже все границы перешли", - пояснили в полиции.

Во время задержания сектанты угрожали сотрудникам "прокуратурой СССР", показывали изданные ими же приказы. "Вели себя так, будто уверены в правомерности своих действий", - отметил собеседник портала.

По информации полиции, радикалы готовились к вооруженным захватам отделений полиции и налоговой службы.