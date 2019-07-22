Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии в ходе совместной операции задержали более 20 участников радикальной секты "Домой в СССР" в Нижневартовске при попытке вооруженных захватов административных зданий.
Как уточняет портал URA.RU со ссылкой на собственные источники в полиции, радикалы с помощью ломов и по приказу "председателя горисполкома" взломали несколько городских офисов, однако сразу же встретились с силовиками.
"Подобные спецоперации в эти дни пройдут скорее всего по всей стране, так как эти ссср-овцы уже все границы перешли", - пояснили в полиции.
Во время задержания сектанты угрожали сотрудникам "прокуратурой СССР", показывали изданные ими же приказы. "Вели себя так, будто уверены в правомерности своих действий", - отметил собеседник портала.
По информации полиции, радикалы готовились к вооруженным захватам отделений полиции и налоговой службы.
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