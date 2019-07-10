В городах Югры действует радикальное движение "Домой в СССР"

В Югре появилось новое радикальное движение "Домой в СССР".

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Активисты отрицают государственное устройство Российской Федерации и мечтают вернуться к модели Советского союза. В своих манифестах члены движения "Домой в СССР" пишут о том, что стремятся занимать государственные посты для того, чтобы менять современное государственные устройство изнутри.

В Нижневартовске, сообщает, например, издание "Ura.ru", даже появилось "Министерство внутренних дел СССР". Там всем желающим выдаются справки о том, что они являются гражданами Советского Союза. За документ требуется заплатить 300 рублей.

В "Министерстве внутренних дел СССР" называют плату госпошлиной и хвалятся, что выдали документы уже 150 жителям Нижневартовска.

В Нижневартовске и соседнем Стрежевом, сообщает "Ura.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в ячейку активистов движения входит порядка двух десятков человек.

Лидером секты является некая Галина Разихицкая. Издание отмечает, что в правоохранительных органах организацию считают именно сектой — они отрицают государство, пользуются своим моральным кодексом, постоянно вербуют новых сторонников, а в свою идею верят безоговорочно.

Весной текущего года, сообщает издание, активисты движения вломились в библиотеку Нижневартовска в неприемный день и начали требовать отставки действующего президента Российской Федерации Владимира Путина и повышения пенсии до 700 тысяч рублей.

Отметим, что в Югре подобные секты существуют и в ряде других городов — например, организация "Живые человеки" из Сургута.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 34% гражданам Российской Федерации хочется видеть страну статус сверхдержавы, какой был у Советского Союза.

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