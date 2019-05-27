Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос с целью выяснить, что думают граждане Российской Федерации о ее позиции на мировой арене.
Выяснилось, что подавляющее большинство россиян — 72% — высоко оценивают позиции России на мировой арене. 24% опрошенных, например, считают, что РФ имеет "очень большое" влияние. Чуть меньше половины же — 48% — россиян заявили, что считают влияние России в мире "достаточно большим".
Лишь 19% респондентов заявили, что низко оценивают позиции Российской Федерации на мировой арене.
45% россиян заявили, что сегодняшний день диктует стране необходимость стремиться стать одним из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных мировых государств.
Больше трети — 34% — считают, что Россия должна стремиться "вернуть статус супердержавы, какой был у СССР".
Примечательно, что место в "клубе ведущих стран" граждане Российской Федерации связывают уже не столько с развитой экономикой или же сильной армией, сколько с уровнем своего благосостояния.
Таким образом, резюмируют специалисты Всероссийского центра исследования общественного мнения, в оценках россиян "усилилась критичность", но произошла "прагматизация темы", а также усилился "фокус личной выгоды".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 83% россиян выступают за развитие Россией собственного авиапроизводства.
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