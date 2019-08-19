Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о том, как его отец подписал документ о развитии региона в составе Российской Федерации. По словам Кадырова-младшего, первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров поставил руководству России одно условие.
"Мой отец сказал, что решение о подписании документа он не может принять сам. За это должен высказаться народ Чечни. Он предложил провести референдум, чтобы чеченский народ сам решил: входить ему в состав России или нет", - рассказал нынешний глава республики.
Общенациональный референдум состоялся в Чечне 23 марта 2003 года. По его итогам, 96% населения республики изъявили о желании войти в состав Российской Федерации.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала официальные итоги общенационального референдума в Чечне в 2003 году. На открытом заседании избирательной комиссии Чечни, в ходе которого были оглашены итоги референдума, присутствовали члены правительства республики, главы администраций районов, а также общественные деятели.
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