Второго пилота севшего на поле A321 выписали из больницы

Второй пилот самолета Airbus A321, аварийно приземлившегося на кукурузное поле в Подмосковье, Георгий Мурзин выписан из больницы и проходит лечение амбулаторно. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов.

"Он лечится амбулаторно, все с ним хорошо", - цитирует его агентство ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Георгий Мурзин был госпитализирован в больницу с ушибами груди.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что издание Baza опубликовало расшифровку переговоров диспетчера аэропорта Жуковский с экипажем лайнера. Перед взлетом диспетчер несколько раз предупредил пилотов, что наблюдает на полосе "отдельные перелеты птиц".

После аварийной посадки диспетчер трижды запросил у экипажа координаты, поскольку аварийный маяк на самолете не сработал. "Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров", - ответил на эти просьбы пилот.