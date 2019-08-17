Диспетчер предупреждал экипаж А321 о птицах на аэродроме

Межгосударственный авиационный комитет России расшифровал записи с "черных ящиков" самолета Airbus A321, аварийно приземлившегося на кукурузное поле в Подмосковье.

Издание Baza опубликовало расшифровку переговоров диспетчера аэропорта Жуковский с экипажем лайнера. Перед взлетом диспетчер несколько раз предупредил пилотов, что наблюдает на полосе "отдельные перелеты птиц".

Эту информацию подтверждает и источник агентства "Интерфакс". "Исходя из записи, авиадиспетчеры предупреждали экипаж о пролетах птиц над летным полем", - сказал он.

После аварийной посадки диспетчер трижды запросил у экипажа координаты, поскольку аварийный маяк на самолете не сработал. "Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров", - ответил на эти просьбы пилот.

Самолет "Уральских авиалиний" вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа. Во время взлета лайнер столкнулся со стаей чаек и был вынужден совершить аварийную посадку на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы. Пострадали 76 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент РФ Владимир Путин присвоил двум пилотам Airbus A321 звания Героев России.

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