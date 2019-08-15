Экипаж севшего в кукурузное поле самолета внесли в базу "Миротворца"

Экипаж самолета "Уральских авиалиний" Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта Жуковский, внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец".

В списке "неугодных" оказались командир лайнера Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводник Дмитрий Гончаренко, а также три стюардессы.

Экипаж самолета украинская сторона обвиняет в "неоднократном и сознательном нарушении границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым". Они также принимали участие "в нелегальном перемещении людей и на оккупированную захватчиками территорию", отмечается на сайте.