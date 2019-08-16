Пилоты аварийно севшего А321 получили звание Героев России

Президент РФ Владимир Путин присвоил двум пилотам "Уральских авиалиний", которые посадили самолет Airbus A321 на кукурузное поле в Подмосковье, звания Героев России.

"Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского. Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа - орденами Мужества", - сказал российский лидер, открывая совещание с постоянными участниками Совета безопасности.

Глава государства выразил надежду, что в будущем таких происшествий станет меньше. "Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило", - сказал он и добавил, что качество подготовки летного состава этой компании было удовлетворительным.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что командир самолета Airbus A321 привез домой в Екатеринбург большой початок кукурузы и детский рисунок с подписью "Дяде пилоту". Об этом местному порталу "E1" рассказала жена Дамира Юсупова Наталья.

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