TMT: врачи не знали о радиации при лечении пострадавших в Северодвинске

Врачи Архангельской областной больницы, лечившие пострадавших в результате взрыва на испытаниях в Северодвинске, не знали о заражении пациентов радиацией. Об этом пишет издание The Moscow Times, ссылаясь на слова источников в медицинских кругах.

Журналисты отмечают, что в мышечной ткани одного из врачей позднее обнаружили радиоактивный изотоп. Все сотрудники больницы, которые контактировали с ранеными при взрыве, подписали документы о неразглашении.

Руководство больницы не предупредило врачей о том, что все пострадавшие заражены радиацией. У персонала были подозрения, однако никаких рекомендаций по защите им не поступало.

"Только спустя некоторое время им дали свинцовые фартуки, но это уже была не защита", - цитируют "Северные новости" слова одной из сотрудниц больницы.

По информации местного издания, всего на обследование в Москву отправили пять или шесть медицинских работников, общавшихся с пострадавшими. Официального подтверждения этой информации пока нет.