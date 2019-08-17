Врачи Архангельской областной больницы, лечившие пострадавших в результате взрыва на испытаниях в Северодвинске, не знали о заражении пациентов радиацией. Об этом пишет издание The Moscow Times, ссылаясь на слова источников в медицинских кругах.
Журналисты отмечают, что в мышечной ткани одного из врачей позднее обнаружили радиоактивный изотоп. Все сотрудники больницы, которые контактировали с ранеными при взрыве, подписали документы о неразглашении.
Руководство больницы не предупредило врачей о том, что все пострадавшие заражены радиацией. У персонала были подозрения, однако никаких рекомендаций по защите им не поступало.
"Только спустя некоторое время им дали свинцовые фартуки, но это уже была не защита", - цитируют "Северные новости" слова одной из сотрудниц больницы.
По информации местного издания, всего на обследование в Москву отправили пять или шесть медицинских работников, общавшихся с пострадавшими. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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