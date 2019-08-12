Фонд "Общественное мнение" провел исследование на предмет отношения россиян к своим заработным платам. Результаты опроса свидетельствуют о том, что почти 40% россиян недовольны оплатой труда.
Они считают, что работодатель должен платить им в два раза больше, чтобы покрыть их сложность и объем работы. В то же время нашлись и такие, кто остался доволен своей зарплатой. Их насчитали всего 13%.
6% опрошенных обвинили в низких доходах правительство, и еще 6% считают, что это вина работодателей.
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Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.
По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.