Более трети россиян считают, что должны иметь большую зарплату

Фонд "Общественное мнение" провел исследование на предмет отношения россиян к своим заработным платам. Результаты опроса свидетельствуют о том, что почти 40% россиян недовольны оплатой труда.

Они считают, что работодатель должен платить им в два раза больше, чтобы покрыть их сложность и объем работы. В то же время нашлись и такие, кто остался доволен своей зарплатой. Их насчитали всего 13%.

6% опрошенных обвинили в низких доходах правительство, и еще 6% считают, что это вина работодателей.