Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки определила минимальное количество баллов, которое должен заработать выпускник на ЕГЭ для получения аттестата.
Выпускнику в 2020 году нужно будет набрать по русскому языку - 24 балла, по математике профильного уровня - 27 баллов, по химии, физике и биологии - 36 баллов, по истории и литературе - 32 балла, по информатике, обществознанию и иностранным языкам - 40, 42 и 22 балла соответственно.
В федеральной службе по надзору в сфере образования отмечают, что достижение этих баллов гарантирует выпускнику только получение аттестата, для зачисления в высшие учебные заведения другие условия.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ЕГЭ был придуман в США для определения степени идиотизма. Об этом "Правде.Ру" рассказала председатель центрального совета Национального родительского комитета Ириной Волынец.
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