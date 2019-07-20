Власти пострадавшего от паводка города Тулун в Иркутской области скрыли от местных жителей информацию о визите президента России Владимира Путина. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказала местная жительница по имени Елена.
Она рассказала, что многие пострадавшие хотели бы увидеть президента и поговорить с ним, но местная администрация никого не оповестила заранее. В день прибытия российского лидера чиновники стали вести себя очень странно.
"Людей начали переселять из кабинета в кабинет. А после обеда всех сотрудников ведомства и вовсе отправили по домам. Объявили, что на сегодня рабочий день закончен", - рассказала собеседница издания.
Когда местные жители узнали о визите главы государства, то попасть к нему оказалось невозможно. "Одни застряли в пробке, потому что перекрыли трассу. Других остановили на подъезде к пункту", - отметила Елена.
По ее словам, чиновники повели Путина к людям, которые заранее получили сертификаты на покупку жилья, а некоторые пострадавшие до сих пор не получили положенные выплаты.
Напомним, накануне Владимир Путин во второй раз посетил пункт временного размещения пострадавших в результате наводнения в Иркутской области. Президент остался недоволен качеством работ по ликвидации последствий стихии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители затопленных районов города Тулуна в Иркутской области вынуждены охранять от мародеров свои дома, пострадавшие в результате паводка.
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