От Instagram потребовали удалить фото из-за оскорбления госсимвола РФ

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры потребовал от Instagram ограничить доступ к фотографии, которая оскорбляет государственный символ России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фотография из социальной сети "содержит изображение непристойных действий с государственным флагом России", отмечают в Роскомнадзоре. Страница уже внесена в единый реестр запрещенной информации.

Напомним, в марте текущего года президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за распространение в СМИ и интернете информации, выражающей явное неуважение к обществу, органам государственной власти и государственным символам. Ресурс, который в течение суток не удалит запрещенную информацию, будет заблокирован.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к картинке в Facebook из-за того, что она "содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба".

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