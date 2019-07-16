Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры потребовал от Instagram ограничить доступ к фотографии, которая оскорбляет государственный символ России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фотография из социальной сети "содержит изображение непристойных действий с государственным флагом России", отмечают в Роскомнадзоре. Страница уже внесена в единый реестр запрещенной информации.
Напомним, в марте текущего года президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за распространение в СМИ и интернете информации, выражающей явное неуважение к обществу, органам государственной власти и государственным символам. Ресурс, который в течение суток не удалит запрещенную информацию, будет заблокирован.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к картинке в Facebook из-за того, что она "содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба".
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Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.