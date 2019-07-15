Роскомнадзор требует от Facebook удалить картинку свастики на гербе РФ

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить картинку, на которой изображена свастика на фоне государственного герба Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Как сообщает Роскомнадзор на своем официальном сайте, требование ограничить доступ к данной иллюстрации в социальной сети ведомство получило от Генеральной прокуратуры РФ.

Там сообщили, что изображение оскорбляет государственные символы России.

Социальной сети Facebook было направлено уведомление о внесении изображения в единый реестр запрещенной информации, сообщает Роскомнадзор.

Напомним, что закон о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или же органам власти был подписан действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путин в марте текущего года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самолеты с нарисованной свастикой на борту падают очень и очень часто.

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