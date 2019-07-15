Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить картинку, на которой изображена свастика на фоне государственного герба Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
Как сообщает Роскомнадзор на своем официальном сайте, требование ограничить доступ к данной иллюстрации в социальной сети ведомство получило от Генеральной прокуратуры РФ.
Там сообщили, что изображение оскорбляет государственные символы России.
Социальной сети Facebook было направлено уведомление о внесении изображения в единый реестр запрещенной информации, сообщает Роскомнадзор.
Напомним, что закон о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или же органам власти был подписан действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путин в марте текущего года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самолеты с нарисованной свастикой на борту падают очень и очень часто.
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