В "Яндексе" выяснили, какие специальности характерны для городов РФ

Специалисты из "Яндекса" провели исследование с целью выяснить, какие специальности характерны для крупных городов России.



Названы российские регионы с жителями без вредных привычек / Новости от 10.12.2018 16:13

О результатах исследования компания сообщает в своем официальном аккаунте в социальной сети Facebook.

Сообщается, что специалисты изучали запросы со словами "где учат" и "где учиться".

Для Москвы, например, самой характерной специальностью стал аналитик, для Санкт-Петербурга — стоматолог, а для Сочи — судья.

В Ростове-на-Дону самой характерной специальностью стал пищевой технолог, а в Краснодаре — проводник.

В Новосибирске, Барнауле и Калининграде самой востребованной специальностью можно считать таможенника, а в Екатеринбурге — сварщика.

В Волгограде характерной специальностью является патологоанатом.

"Волгоград, оказывается, самый оптимистичный город России", — пишут пользователи социальной сети Facebook в официальном аккаунте "Яндекса".