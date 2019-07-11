Специалисты из "Яндекса" провели исследование с целью выяснить, какие специальности характерны для крупных городов России.
О результатах исследования компания сообщает в своем официальном аккаунте в социальной сети Facebook.
Сообщается, что специалисты изучали запросы со словами "где учат" и "где учиться".
Для Москвы, например, самой характерной специальностью стал аналитик, для Санкт-Петербурга — стоматолог, а для Сочи — судья.
В Ростове-на-Дону самой характерной специальностью стал пищевой технолог, а в Краснодаре — проводник.
В Новосибирске, Барнауле и Калининграде самой востребованной специальностью можно считать таможенника, а в Екатеринбурге — сварщика.
В Волгограде характерной специальностью является патологоанатом.
"Волгоград, оказывается, самый оптимистичный город России", — пишут пользователи социальной сети Facebook в официальном аккаунте "Яндекса".
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