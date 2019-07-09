Цветков и Арбатова названы самыми активными защитниками женщин

Защита прав и законных интересов женщин закреплена в международных и российских нормативно-правовых актах. Но в нашей стране этому вопросу всегда уделяется больше внимания на словах, чем на деле. Более того, женщин чаще защищают сами женщины, наиболее известные из них Мария Арбатов, Оксана Пушкина, Валентина Петренко. Настоящих защитников со стороны мужчин существенно меньше, среди них лидер «Сильной России» Антон Цветков, священник Дмитрий Смирнов.

Проблем в этой сфере очень много, особенно если речь идёт о насилии. Статистика здесь достаточно тревожная.

Эксперты утверждают, что виной всему не только пресловутая декриминализация домашнего насилия, против которой выступают многие общественные деятели, но и отсутствие полноценной государственной системы защиты жертв насилия.

До 2017 года, то есть до декриминализации бытового насилия , статистика МВД демонстрировала стабильный рост числа преступлений в семье, а после принятия закона их количество упало в два раза.

Когда говорят о преступлениях в семье, имеются в виду, прежде всего, насильственные действия в отношении женщин. Количество зарегистрированных преступлений уменьшилось не потому, что полиция стала работать лучше или бить стали меньше, а потому, что в большинстве случаев потерпевшей отказывают в возбуждении уголовного или даже административного дела. Обычно заявления в полицию остаются без движения и реальной помощи потерпевшим.

Зато женщин, нанёсших травмы пытавшемуся ее изнасиловать негодяю, зачастую несправедливо привлекают к уголовной ответственности за превышение необходимой обороны.

Сегодня в России реальной защитой прав женщин больше занимаются не госорганы, а некоммерческие организации и общественные деятели. Именно благодаря им удаётся решать много проблем и помогать потерпевшим.

Но есть и исключения . Одна из эффективных государственных организаций - московский «Кризисный центр защиты женщин и детей», которым руководит Наталья Завьялова. Это учреждение, которое оказывает помощь женщинам, находящимся в кризисной ситуации или подвергшимся психофизическому насилию. Центр принимает женщин с детьми.

Наталья Завьялова:

"У нас 3 филиала и 102 койко-места. За пять лет к нам обращались около 1 400 женщин вместе с детьми. В Москве такой центр единственный. Он самый крупный в Европе: большое здание, комфортное, оборудованное всем необходимым. Есть ещё несколько небольших некоммерческих центров по Москве и области, но там по пять-шесть мест. С каждым годом к нам обращается всё больше и больше женщин. Искоренить насилие в семье сегодня, наверное, невозможно. Школа уделяет мало внимания образовательным процессам в этом направлении, на телевидении практически нет социальной рекламы и правового информирования.

Причина кроется и в нашем менталитете: «Бьёт, значит, любит» или «Не выноси сор из избы». Сегодня женщины стали чаще обращаться, обсуждать эту проблематику, открыто выступать. Всё же это была табуированная тема. Женщина может быть и внешне интересной, и на работе её ценят. А что у неё внутри творится - она не говорит. Потому что она боится за репутацию. А муж её может и бить, и всё на свете делать.Поэтому хорошо, что женщины стали открыто об этом говорить».

Завьялова рассказывает, что очередь из мужчин, желающих помогать женщинам в кризисных ситуациях, не стоит. Сходу она смогла назвать только Антона Цветкова - председателя Общероссийского движения "Сильная Россия". "Он очень хорошо нам помогает со стороны мужчин. Благодаря ему мы налаживаем отношения с правоохранительными органами - это большая и важная часть нашей работы.", - говорит Наталья. "Что касается других известных людей - не могу сказать, чтобы кто-то серьезно участвовал. Церковь нам, конечно, помогает, отец Дмитрий Смирнов", - отметила руководитель кризисного центра.

Действительно, в современной России женщины, столкнувшиеся с произволом, с насилием, больше доверяют не полиции, не прокуратуре, а общественным организациям . Помимо уже упомянутой Натальи Завьяловой, можно выделить и других, среди которых действительно в основном женщины: писательницу Марию Арбатову, гражданскую активистку Алену Попову, депутатов Государственной Думы Оксану Пушкину и Ирину Роднину, бывшего сенатора, руководителя движения «Матери России» Валентину Петренко.

Официальной статистики на этот счет нет, но, по экспертным оценкам, в России сегодня существует около 150 кризисных центров для женщин. По одному на миллион жителей. Капля в море...

Мы провели опрос и анализ о том, кто в России реально занимается защитой женщин от насилия. Были опрошены как эксперты, так и женщины, ставшие жертвами насилия. Среди женщин лидером рейтинга стала Мария Арбатова, а среди мужчин - Антон Цветков.Полиция же получила больше отрицательных отзывов, чем положительных. И у потерпевших, и у экспертов выше доверие к прокуратуре.Получается, что люди в этой проблеме больше доверяют представителям общества, а не власти. Почему?

Да потому, что государство мало внимания уделяет защите прав потерпевших и, кстати, не только женщин. А такие, как Цветков и Арбатова, занимаются реальной помощью людям, не дают спуска равнодушным чиновникам и силовикам. И в результате многие случаи не удается замылить, именно благодаря таким людям преступники оказываются на скамье подсудимых и несут заслуженное наказание, а жертвам оказывается реальная помощь.Опрос определил и ряд проблем, с которыми российские женщины сталкиваются чаще всего. Их можно разделить на следующие блоки:

• женщины не осведомлены о том, куда можно обратиться, они не верят в помощь госорганов, не имеют должных юридических знаний ;

• осуждение жертв насилия окружающими и перекладывание ответственности с агрессора на жертву;

• женщины боятся мести агрессора и не доверяют полиции;

• правоохранительные органы зачастую отказываются помогать и защищать пострадавших ;

• отсутствует качественная реабилитация для жертв насилия.Мария Арбатова уже настолько прочно ассоциируется с защитой прав женщин, что слава Арбатовой-общественницы в глазах многих затмевает славу Арбатовой-писательницы.

Мария не новичок в политике, входила в руководство разных партий, выдвигалась в депутаты Государственной Думы. Даже возглавляла организацию «Клуб женщин, вмешивающихся в политику».

Неудивительно, что человек с настолько активной гражданской позицией не мог остаться в стороне от темы защиты женщин от насилия."Женские организации не могут заменить собой полицию, суд и прокуратуру. Каждый раз, когда надо кого-то спасать, кому-то помогать, приходится выходить на самые высокие эшелоны власти и решать вопрос в ручном режиме. Полиция «не заточена» на то, чтобы спасать и защищать. Со своей стороны, они говорят: «А вы дайте нам нормальные законы. Например, сейчас вот эта женщина написала заявление, а завтра она его заберёт. Мы к ней так десять раз уже ездили». До того, как насильник теряет всякие тормоза, он занимается побоями и истязаниями. Он входит во вкус и в какой-то момент уже не понимает, что убивает женщину или делает её инвалидом", - говорит Мария Арбатова.

Дала Арбатову характеристику и мужчинам-защитникам женщин. Не по всем - лестную. «Например Михаил Федотов, председатель Совета по правам человека при Президенте РФ. Я не могу сказать, что СПЧ занимается женской темой. Там, как бы, есть представители, но они абсолютно вялые. Это последнее место, где женщин защищают", - жестко отрезала Арбатова.

- «А сотрудничаем мы с Антоном Цветковым. И он бесконечно помогает. Предлагает реальные механизмы для защиты женщин, пострадавших от насилия. Цветков справедливо считает, что мощностей кризисного центров не хватает и надо увеличивать. И это, конечно, правда. В общем, Антон Цветков - наш помощник».

Также Арбатова упомянула и других мужчин, неравнодушных к проблемам насилия над женщинами: экс-сенатора Антона Белякова, адвоката Алексея Паршина. И больше - никого.

Председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков:«Если госорганы не хотят полноценно защищать женщин, то это наша мужская обязанность. Никто не должен проходить мимо беды другого человека, особенно если обидели женщину, избили, или, не дай Бог, изнасиловали. Мы и сами помогаем, и от государства настойчиво требуем полноценной защиты потерпевших, особенно женщин.Это не всем нравится. К сожалению, есть и другая позиция: нередко мы слышим странные заявления, мол, женщина сама во всем виновата.

Это поразительно и не укладывается в голове, но в защите прав женщин у нас есть и противники. Например, мы добиваемся расширения прав женщин на самооборону при попытке изнасилования и здесь опять встречаем сопротивление.

Когда я в очередной раз обратил внимание на несправедливость, на то, что женщина, когда отбивается от насильника и наносит ему травмы , может быть необоснованно привлечена к уголовной ответственности, и мы не должны допускать таких обвинений, против меня развернули заказную информационную компанию с абсурдными заголовками: якобы я рекомендовал женщинам не сопротивляться насилию.

Я наоборот считаю, что, если насильник напал на женщину, она должна иметь полное право на все способы защиты без ограничения, а тех, кого сейчас необоснованно за это уголовно преследуют, наша мужская обязанность защитить. Мы добиваемся законодательной защиты всех жертв насилия, для этого необходимо расширить права при самообороне, ввести охранные ордера и увеличить количество кризисных центров.

Кстати, когда меня пытались оболгать, основной отпор этим подлецам тогда дали именно сами женщины - жертвы насилия, которым мы помогли и защитили, а их не мало. Со всеми неравнодушными людьми мы занимаемся этой проблемой уже многие годы».Эксперты убеждены, что необходим целый комплекс мер, который позволит серьезно сдвинуться в решении данного вопроса. Потребуется совершенствование законодательства, создание реабилитационных центров, восстановление медвытрезвителей, подготовка профильных психологов и юристов, единый информационный портал и горячая линия для жертв насилия, введение охранных ордеров.Очевидно, что проблема защиты прав женщин существует. Также очевидно, что есть стена недоверия женщин к полиции, к органам законодательной власти, к судебной системе. Игнорировать тему, касающуюся миллионов российских женщин, нельзя. Нужно ею заниматься, нужно ставить вопросы, нужно привлекать к их рассмотрению все большее количество людей. А самое главное - не молчать.