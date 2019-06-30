Минздрав уточнил число пострадавших от паводка в Иркутской области

Из-за паводка в Иркутской области за медицинской помощью обратились 631 человек, среди них 57 детей. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.



Семья погибла из-за паводка в Иркутской области / Новости от 28.06.2019 14:53

Чаще всего люди обращаются к врачам с переохлаждением, обострением хронических заболеваний, бытовыми ушибами и результатами стресса. Из всех обратившихся 136 человек были госпитализированы в лечебные учреждения региона, из них 19 - дети. В состоянии средней тяжести находятся 12 взрослых, состояние других пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Напомним, паводок в Иркутской области начался из-за обильных осадков и подъема уровня воды в местных реках. В результате было затоплено несколько населенных пунктов. По официальных данным, погибли пять человек. Более тысячи человек было эвакуировано.