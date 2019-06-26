Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров объяснил свои расходы на командировочные поездки. По его словам, номера в отелях часто бронируются в последний момент, поэтому иногда их стоимость может быть выше средней, но вписываться в установленные нормативы.
Ранее Transparency International Russia исследовало траты российских чиновников на командировочные расходы и установило, что Минпромторг за 2016 и 2017 год потратил на командировки своих сотрудников около 19,3 миллиона рублей. В ведомстве пояснили, что все траты на поездки проверялись Счетной палатой РФ.
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