Депутат Госдумы предложил ввести производственную практику в школах

Сегодняшний день диктует необходимость ввести производственную практику в старших классах общеобразовательных школ.



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С таким предложением выступил член бюджетного комитета Государственной думы Российской Федерации Виктор Зубарев.

Депутат задумался и о том, каким именно способом можно заинтересовать в производственной практике старшеклассников. По мнению Зубарева, популярные среди молодежи блогеры могут провести рекламную кампанию в поддержку его идеи.

По данным российского правительства, заявил член бюджетного комитета Госдумы РФ, порядка 50% безработных сегодня — молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет. Многие из них, поясняет Виктор Зубарев, не могут найти работу в связи с отсутствием какого-либо опыта и несоответствия своего диплома вакансиям на рынке труда.

Подобная ситуация, поясняет Зубарев, следствие серьезного дисбаланса в российской системе образования.

Система, к сожалению, указывает специалист, ориентирована в основном на высшие учебные заведения, не уделяя должного внимания колледжам и техникумам — образовательным учреждениям, предоставляющим обучение по рабочим специальностям.

Введение производственной практики послужит одним из стимулов для популяризации рабочих специальностей и усовершенствования среднего профессионального образования, резюмирует Виктор Зубарев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутат Госдумы РФ Борис Чернышов предложил запретить школьникам пользоваться гаджетами, стоимость которых превышает 5 тысяч рублей.

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