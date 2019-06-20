Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся

В ходе семнадцатой прямой линии главы государства, которая в эти минуты проходит в Гостином дворе в Москве, Владимиру Путину был задан вопрос, когда чиновники начнут получать, как рядовые работники.
Ответ Владимира Путина:
Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных. Если понизить зарплату чиновников и министров, они просто разбегутся — разойдутся по частным компаниями или уедут заграницу.
В чем согласен — разница не должна быть колоссальной. Меня тоже иногда цепляет, когда смотришь на уровень доходов руководителей госкомпаний.
Но там работает много иностранных специалистов, уровень доходов которых считается от первых лиц компаний. И после понижения зарплат тоже может образоваться дефицит кадров.
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