Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся

В ходе семнадцатой прямой линии главы государства, которая в эти минуты проходит в Гостином дворе в Москве, Владимиру Путину был задан вопрос, когда чиновники начнут получать, как рядовые работники.

Ответ Владимира Путина:

Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных. Если понизить зарплату чиновников и министров, они просто разбегутся — разойдутся по частным компаниями или уедут заграницу.

В чем согласен — разница не должна быть колоссальной. Меня тоже иногда цепляет, когда смотришь на уровень доходов руководителей госкомпаний.

Но там работает много иностранных специалистов, уровень доходов которых считается от первых лиц компаний. И после понижения зарплат тоже может образоваться дефицит кадров.