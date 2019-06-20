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ВЦИОМ: 13% россиян не слышали о прямой линии с Путиным

Общество print

ВЦИОМ провел опрос с целью выяснить, осведомлены ли россияне о проведении прямой линии с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.


Путин ответил на блиц-опрос в ходе прямой линии...

Напомним, что прямая линия пройдет сегодня, 20 июня. Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени.

Выяснилось, что подавляющее большинство россиян — 62% — осведомлены о дате и времени проведения прямой линии с главой государства.

Ровно четверть — 25% — признались, что "что-то слышали", но точного времени и даты проведения мероприятия не знают.

13% же россиян, сообщает Всероссийский центр исследования общественного мнения, впервые услышали о прямой линии с Владимиром Путинам от самих социологов.

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Темы путин вциом власть общество
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ВЦИОМ: 13% россиян не слышали о прямой линии с Путиным
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