ВЦИОМ провел опрос с целью выяснить, осведомлены ли россияне о проведении прямой линии с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Напомним, что прямая линия пройдет сегодня, 20 июня. Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени.
Выяснилось, что подавляющее большинство россиян — 62% — осведомлены о дате и времени проведения прямой линии с главой государства.
Ровно четверть — 25% — признались, что "что-то слышали", но точного времени и даты проведения мероприятия не знают.
13% же россиян, сообщает Всероссийский центр исследования общественного мнения, впервые услышали о прямой линии с Владимиром Путинам от самих социологов.
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