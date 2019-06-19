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Источник Правда.Ру

СМИ: в школьные анкеты будут включать личные данные учеников и учителей

Общество print

Министерство просвещения совместно с Министерством цифрового развития разрабатывает проект приказа о создании цифровой образовательный среды (ЦОС). Платформа содержит примерную анкету для учеников, родителей и учителей, куда помимо стандартной информации будут вноситься данные о загранпаспортах и социальных сетях пользователей. 


Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности / Новости от 24.04.2019 13:20

Как уточняет издание "Коммерсантъ", платформа ЦОС разрабатывается в рамках национального проекта "Образование". Она призвана наладить взаимодействие учащихся школ и учителей, а также обеспечить возможность отслеживать образовательные программы и оценивать "достижения пользователей".

В анкетах для цифровой образовательной среды каждому пользователю предложат указать свои аккаунты в социальных сетях. По информации издания, в анкете для учащихся будут отдельные графы, в которых школьника попросят указать репетиторов и одноклассников. От учителя потребуется информация о его квалификации, научных достижения и нагрузке. Для родителей и педагогов предусмотрены графы с данными о водительском удостоверении и загранпаспорте. 

Как пояснили в Министерстве просвещения, сбор персональных данных будет добровольным. Подобная информация "позволит существенно упростить получение государственных и муниципальных услуг в сфере образования", подчеркивают в ведомстве. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в скором времени в российских общеобразовательных учреждениях появятся две новые должности. Об этом рассказала глава Министерства просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. Речь идет о старших и ведущих учителях. 

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Темы цос школы анкеты личные данные минпросвещения
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