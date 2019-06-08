Негативная оценка школьных учителей, данная проректором РАНХиГС Иваном Федотовым, является безосновательной и вызывает только удивление. Об этом заявил заместитель министра просвещения России Павел Зенькович.
Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проректор назвал школьных учителей "отвратительными и закомплексованными неудачниками", которые не способны учить детей. По словам Федотова, сотрудники его вуза провели эксперимент - они попытались обучить учителей проектному управлению, но педагоги оказались не готовы к трансформации.
Проректор добавил, что в каждой школе есть не более пяти хороших учителей, а все остальные - "ничему не могут научить наших детей". Проректор выразил сомнение и в необходимости сохранения педагогических вузов в России, поскольку они никогда не попадают в рейтинги университетов.
В министерстве не остались в стороне от возникшей дискуссии. Зенькович предположил, что проректор РАНХиГС не знает о результатах международного исследования качестве чтения и понимания текста и исследования качества математического и естественнонаучного образования. В них Россия находится в числе стран-лидеров, что является заслугой отечественных учителей.
"Можно с уверенностью сказать, что такие достижения господина проректора, как занимаемая им должность в РАНХиГС и возможность принять участие в престижном международном форуме, стали возможны в том числе и благодаря учителям, которые сопровождали его по жизни. Полагаю лицемерием рассуждать о будущем образования без должного уважения к тем, кто каждый день берет на себя ответственность за судьбу наших детей", - заключил замминистра.
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