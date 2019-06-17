Пользователи Reddit поделились странными привычками своих родственников

У каждой без исключения семьи есть привычки, которые людям посторонним могут показаться странными и даже дикими.



Неожиданные привычки тех, кто мыслит оригинально / Новости от 15.10.2018 12:03

Необычными привычками своих родственников пользователи сети интернет поделились в соответствующей тематической ветке на новостном портале Reddit.

Родственники пользователя под ником Soullesssenpaiii, например, очень аккуратны. Покупая манго, они садились всей семьей в круг и ели их… в одном нижнем белье. Раньше, признается Soullesssenpaiii, ему это виделось нормальным, но по прошествии лет кажется странным.

Пользователь Kibblesundbits рассказал, что его родственники никогда не клали продукты в холодильник. Подобно Soullesssenpaiii, Kibblesundbits понял, как это было странно, лишь повзрослев.

Пользователь под ником Hashtagbarkeep признался, что у них в семье принято дарить друг другу на Рождество нижнее белье. Все бы ничего, но, добавил Hashtagbarkeep, после нужно положить подаренный тебе подарок на голову и поблагодарить дарителя.