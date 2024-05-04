Догнать круизный лайнер на самолете: история американской пары, опоздавшей на корабль в Испании

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Туристы из США опоздали на круизный лайнер и решили догнать его на самолете

1:18
Туризм

Двое пожилых американцев из Солт-Лейк-Сити, Ричард и Клодин Гордон, не успели на свой круизный лайнер в Испании и были вынуждены догнать его на самолете. О происшествии сообщает CNN.

Туристы из США опоздали на круизный лайнер и решили догнать его на самолете
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Bleister is licensed under public domain

84-летний Ричард и его 81-летняя жена Клодин отправились на круиз по Средиземному морю на норвежском корабле Viva вместе с семьей и друзьями, чтобы отметить день рождения Ричарда. Во время стоянки в испанском Мотриле пара поехала на экскурсию в Гранаду. Возвращение затянулось на час из-за сильного дождя, что стало причиной их опоздания.

"Я много путешествовал и был на 30 круизах, но никогда ранее мы не опаздывали на корабль", — поделился Гордон с журналистами. Он также добавил, что позвонил своим родственникам на борту и просил сообщить экипажу о задержке, но было сказано, что корабль должен отправиться в срок.

Корабль ушел, оставив пожилую пару без лекарств, батареек для слуховых аппаратов и зарядных устройств для телефонов. В итоге американцам пришлось провести ночь в отеле и купить авиабилеты до Пальмы-де-Майорки, следующей остановки круиза, где они вновь смогли встретиться с близкими.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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