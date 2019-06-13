Православный священник Алексей Русин выступил перед бойцами Росгвардии в Екатеринбурге. Беседа была проведена по случая празднования Дня России. Священнослужитель рассказал бойцам о вреде алкоголя и наркотических веществ, а также о важности сохранения ясного разума.
"На вас лежит большая ответственность по обеспечению порядка и спокойствия граждан нашей страны. Вы сталкиваетесь с опасными преступниками и террористами, поэтому вам противопоказано затуманивать свой разум, а также поддаваться вредным привычкам", - пояснил священник.
Что объяснить пагубное влияние наркотических веществ на примере, Алексей Русин рассказал о Владимире Высоцком, который скончался в возрасте 42 лет. Священник отметил, что известный бард умер, поскольку стал "жертвой собственных страстей".
Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с Альбертом Шмидтом, который рассказал, что творчество Владимира Высоцкого - лучшее средство от отчаяния.
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