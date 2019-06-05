Ведущий телепередачи "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Всеволода Непогодина за оскорбление жителей Донбасса. Ведущие подключили к эфиру начальника пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонова.
Представитель ДНР рассказал об обстрелах, которые произвела украинская армия за последние сутки. Во время доклада Безсонова, Непогодин показал ему неприличный жест. Это послужило поводом для изгнания украинского политолога из студии. Вторая ведущая передачи Ольга Скабеева сообщила, что украинский политолог был удален из студии за "неуважение к жителям Донбасса".
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