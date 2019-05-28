В прошлом году РЖД перевезли рекордное количество пассажиров

В минувшем году Российские железные дороги перевезли рекордное за последние десять лет количество пассажиров.



РЖД создаст в вагонах капсульные зоны персонального комфорта / Новости от 04.10.2018 12:32

Об этом в ходе совещания о законодательном обеспечении реализации долгосрочной программы развития компании на период до 2025 года заявил генеральный директор и глава правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

В прошлом году РЖД, указал Белозеров, перевезли 1,157 миллиарда человек.

Люди выбирают скорость и комфорт, заявил он. Так, пояснил свои слова Белозеров, нагрузка на пригородные поезда нового поколения выросла на 30%, на двухэтажные поезда на 35%, а на скоростные поезда ровно на четверть, на 25%.

Тенденция, резюмировал гендиректор ОАО "РЖД", однозначна.

Олег Белозеров считает, что успех Российских железных дорог в минувшем году заключается в некотором снижении ценового давления на пассажиров. Так, например, указал Белозеров, свою роль сыграл закон, позволяющий снизить стоимость невозвратного билета.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Анну-Лену Лаурен, журналистику из Швеции, приятно удивила не только работа российских поездов, но и состояние железных дорог в стране.

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