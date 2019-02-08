Шведскую журналистку удивило качество общественного транспорта в России

Общественный транспорт Российской Федерации надежен и современен.

Таким мнением в своей статье для шведского издания Dagens Nyheter делится журналистка Анна-Лена Лаурен.

По словам шведской журналистки, на российский общественный транспорт можно положиться. Он не подведет, уверена Анна-Лена Лаурен. Автобусы, трамваи, троллейбусы в России, делится впечатлениями девушка, ходят и в дождь, и в мороз, и в жару.

В Москве же зимой, например, пишет в своей статье Анна-Лена Лаурен, передвигаться на автобусе даже безопаснее, чем на такси — нерадивые столичные водители не всегда считают нужным поменять летнюю резину на зимнюю, сетует она.

Отдельно порадовала шведскую журналистку работа российских поездов. В Сибири, удивляется Анна-Лена Лаурен, в регионе, где зимой температура зачастую опускается ниже -40 градусов по Цельсию, поезда ходят без опозданий, поломок и задержек.

"Будто по рельсам", — шутит в своей статье для шведского издания Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что другая шведская журналистка, Элин Йонссон, объявила русских мужчин "искалеченными" и "ослабевшими". Всему виной, заявляет представительница шведских средств массовой информации, история русского государства — ГУЛАГ, мировые войны, революция и гражданская война погубили мужчин в России.

Фото: РЖД

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