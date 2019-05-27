Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу

Ученик второго класса школы №3 Вологды угрожает одноклассникам, скрывает уроки и бьет учительницу. Его скандальные выходки зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в классе.





На кадрах видно, как школьник начинает угрожать своему однокласснику, обещая проломить тому голову. Учительница делает хулигану замечание, в ответ мальчик подхватывает парту и с силой ударяет ею об пол, затем скидывает лежащие на ней предметы и направляется у педагогу, сжав кулаки.

Классный руководитель пробует успокоить мальчика и предупреждает, что вызовет врачей. "Я вам такое вызову! Я вам сейчас голову сломаю!", - кричит в ответ школьник и наносит удар в тот момент, когда учительница встает из-за стола.

Как уточняет портал "Без Формата" со ссылкой на слова родителей одноклассников хулигана, подобные случаи не редкость. " Этот мальчик с самого начала обучения ведет себя неадекватно, ругается, оскорбляет наших детей и учительницу, дерется. Он может лазить по портфелям одноклассников, брать их вещи, телефоны", - рассказал один из собеседников.

Бороться с неадекватным поведением ребенка сложно, поскольку его дедушка - депутат областного законодательного собрания от "Единой России", а директор школы - депутат городской думы, подчеркивается в материале. Директор учебного заведения в курсе ситуации, но никаких мер для ее исправления не предпринимает.

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