Число курильщиков в России за последние десять лет сократилось более чем на четверть.
Об этом в ходе пресс-конференции "Никотиновая эпидемия: миф или реальность" заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.
В 2009-м, указал Федоров, на вопрос "Курите ли Вы?" утвердительно отвечал 41% опрошенных. В текущем году же, по словам гендиректора ВЦИОМа, на этот вопрос утвердительно отвечают уже 30% респондентов.
Снижение, отметил Валерий Федоров, идет последовательно и неуклонно. По его словам, каждый последующий опрос фиксирует новое качественное снижение количества курящих россиян.
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