Гендиректор ВЦИОМ: число курильщиков в стране за десять лет сократилось на 25%

Число курильщиков в России за последние десять лет сократилось более чем на четверть.



Запрет на курение стал реальностью

Об этом в ходе пресс-конференции "Никотиновая эпидемия: миф или реальность" заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

В 2009-м, указал Федоров, на вопрос "Курите ли Вы?" утвердительно отвечал 41% опрошенных. В текущем году же, по словам гендиректора ВЦИОМа, на этот вопрос утвердительно отвечают уже 30% респондентов.

Снижение, отметил Валерий Федоров, идет последовательно и неуклонно. По его словам, каждый последующий опрос фиксирует новое качественное снижение количества курящих россиян.