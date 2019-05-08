Минпросвещения РФ работает над рекомендациями по ведению соцсетей для педагогов

К началу следующего учебного года Минпросвещения РФ планирует разработать для педагогов комплекс рекомендаций по ведению социальных сетей.
Об этом в ответе депутату Госдумы РФ Дмитрию Свищеву заявила глава ведомства Ольга Васильева.
В марте текущего года Свищев предложил Васильевой разработать концепцию по самовыражению учителей в социальных сетях, а также ввести соответствующие пункты в "Кодекс профессиональной этики педагогических работников".
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