Минпросвещения РФ работает над рекомендациями по ведению соцсетей для педагогов

К началу следующего учебного года Минпросвещения РФ планирует разработать для педагогов комплекс рекомендаций по ведению социальных сетей.

Об этом в ответе депутату Госдумы РФ Дмитрию Свищеву заявила глава ведомства Ольга Васильева.

В марте текущего года Свищев предложил Васильевой разработать концепцию по самовыражению учителей в социальных сетях, а также ввести соответствующие пункты в "Кодекс профессиональной этики педагогических работников".