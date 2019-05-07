EU Reporter: Путин восстановил чувство национальной гордости россиян

Президент Владимир Путин пользуется высоким уровнем доверия и уважения граждан России, поскольку он восстановил в них чувство национальной гордости. К такому мнению пришел журналист Джеймс Уилсон.



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"Отчасти это связано с тем, что он восстановил чувство национальной гордости россиян. Его противоречивая внешняя политика до сих пор во многом приветствуется и поддерживается в России", - пишет он в статье для бельгийского издания EU Reporter.

По мнению журналиста, выполнение указов президента о национальных и стратегических задах России приведет к стабильному росту численности населения страны, а также к экономическому росту выше среднего мирового уровня.

Однако выполнить эти задачи в условиях санкций со стороны Запада будет нелегко, признает автор. С другой стороны, отмечает он, финансовые ограничения США "лишь временно замедлили ряд успешных вложений, связанных с российскими государственными облигациями". В настоящее время даже самые скептически настроенные эксперты дают оптимистичный прогноз по российскому бюджету до 2020 года, подчеркивается в издании.

Самый сильной стороной России при Путине журналист назвать безопасность. Российский лидер указывал, что никогда не пожертвует суверенитетом страны и национальными интересами, но он готов выстраивать диалог с Западом на равных условиях.

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