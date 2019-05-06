ФНС разрабатывает единый реестр граждан России

В скором будущем в России будет создан единый реестр населения, работа над которым в настоящее время ведется специалистами сразу нескольких ведомств страны. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.



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"Нужно будет обработать, оцифровать архивы ЗАГСов и, соответственно, ввести их в систему. Этой работой занимаются субъекты в соответствии с законом, который принят. И надеюсь, что это также станет хорошей основой для единого реестра населения", - передает агентство "РИА Новости" слова Мишустина.

Он добавил, что в настоящее время опробована и действует единая система записи актов гражданского состояния. Она представляет собой единую и централизованную облачную технологию, позволяющую связать все ЗАГСы единой цепочкой. В системе уже зарегистрировано более 2,7 миллиона записей актов гражданского состояния.

Единый реестр населения России разрабатывают Минюст совместно с Минфином и Федеральной налоговой службой. В систему войдут все данные о каждом гражданине: акты гражданского состояния, налоговая история и правонарушения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в скором времени в крупных городах России, где проживает не менее миллиона человек, будут проведены массовые рейды по выявлению незаконной сдачи квартир. Так Федеральная налоговая служба решила бороться с черными риелторами, которые не платят налоги с арендных доходов.

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