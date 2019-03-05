ФНС нашла счета и активы россиян в 58 странах и офшорах

Федеральная налоговая служба Российской Федерации подвела итоги международного автоматического обмена финансовой информацией.

Так, сообщают представители ведомства, данные о счетах, кредитах, трастах и незадекларированных доходах россиян передали ФНС РФ сразу 58 юрисдикций.

Граждане Российской Федерации, указали специалисты, имеют, например, активы на Каймановых островах и Маврикии. Речь, что примечательно, идет как о низконалоговых юрисдикциях, так и других офшорах.

Заместитель главы Федеральной налоговой службы Алексей Оверчук заявил, что это "совершенно иной уровень налоговой прозрачности". Так, по словам Оверчука, раньше, чтобы получить соответствующую информацию, ведомству приходилось отправлять запросы в компетентные иностранные органы. Теперь, подчеркивает заместитель главы ФНС, эта информация доступна по нажатию кнопки.

Отметим, что в течение этого года представители ФНС будут сравнивать полученные ими сведения с отчетностью налогоплательщиков. По словам работников ведомства, они рассчитывают узнать о 10-15 % налоговых несоответствий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг субъектов Российской Федерации по количеству просроченных задолженностей по кредитам. Так, оказалось, что заемщики с худшей платежной дисциплиной живут в Ингушетии.

Также "Правда.Ру" писала о том, что доходность негосударственных пенсионных фондов опустилась ниже инфляции. Это означает, что граждане РФ рискуют потерять все свои пенсионные сбережения.

Фото: www.nalog.ru.

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