ФНС предупредила уклоняющихся от налогов о рисках

Начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля Федеральной налоговой службы России Дмитрий Вольвач сообщил, что россияне должны прекратить уклоняться от налогов, поскольку это увеличивает риски.

Российская Федерация уже на протяжении полугода в автоматическом режиме обменивается с налоговыми службами других стран. Выступая на конференции "Следующий шаг" в Гренаде, Дмитрий Вольвач заявил, что международная программа обмена налоговой информации создавалась не для того, чтобы увеличить статистику привлечения к ответственности за неуплату налогов. По словам Вольвача, система создавалась для увеличения прозрачности налогового поля.

Также Дмитрий Вольвач напомнил участникам конференции о налоговой амнистии в России. По мнению Вольвача, Федеральная налоговая служба использует амнистию, чтобы дать неплательщикам еще один шанс изменить свое отношение и начать выплачивать налоги без наказания.

"Глобальный обмен налоговой информации уже кардинально изменил налоговую систему многих стран. Она стала более открытой и прозрачной. А это означает, что если человек не платит налоги, он увеличивает свои риски во всех странах. Наша задача донести это до каждого гражданина, чтобы он понимал, что на сегодняшний день представляет собой налоговая система", — заявил Дмитрий Вольвач.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала как самостоятельно рассчитать налог на недвижимость.

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