Три четверти россиян будут смотреть парад Победы

Три четверти граждан России (76%) будут смотреть телевизионную трансляцию парада Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Левада-центр".



Парад Победы на Красной площади: схема прохождения техники и пролета авиации / Новости от 29.04.2019 04:27

По данным социологов, 33% респондентов заявили о своем намерении принять участие в шествии "Бессмертного полка". В 2017 году участвовать в шествии хотели 26% россиян, а в 2016 - всего 20% граждан страны.

День Победы у 48% опрошенных россиян вызывает чувство радости, поскольку страна победила в Великой Отечественной войне, у 27% граждан - чувство скорби по погибшим. В равной мере оба чувства День Победы вызывает у 23% респондентов.