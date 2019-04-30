Три четверти россиян будут смотреть парад Победы

Три четверти граждан России (76%) будут смотреть телевизионную трансляцию парада Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Левада-центр".
По данным социологов, 33% респондентов заявили о своем намерении принять участие в шествии "Бессмертного полка". В 2017 году участвовать в шествии хотели 26% россиян, а в 2016 - всего 20% граждан страны.
День Победы у 48% опрошенных россиян вызывает чувство радости, поскольку страна победила в Великой Отечественной войне, у 27% граждан - чувство скорби по погибшим. В равной мере оба чувства День Победы вызывает у 23% респондентов.
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На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
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