Глава ФАС: роуминг в Крыму будет отменен

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил о предстоящей отмене в Крыму и Севастополе национального роуминга. По словам Артемьева, ведомству удалось убедить в необходимости этого шага действующих в регионе операторов сотовой связи
"Как показывает опыт России, нам компании большие говорили о том, что если уйдет роуминг, они потерпят огромные убытки. А на самом деле, за счет того, что возросла их выручка от увеличившегося количества абонентов, они только выиграли", — сообщил журналистам 24 апреля глава ФАС.
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