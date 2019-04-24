Глава ФАС: роуминг в Крыму будет отменен

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил о предстоящей отмене в Крыму и Севастополе национального роуминга. По словам Артемьева, ведомству удалось убедить в необходимости этого шага действующих в регионе операторов сотовой связи



Госдума отменила национальный роуминг в РФ / Новости от 19.12.2018 16:42

"Как показывает опыт России, нам компании большие говорили о том, что если уйдет роуминг, они потерпят огромные убытки. А на самом деле, за счет того, что возросла их выручка от увеличившегося количества абонентов, они только выиграли", — сообщил журналистам 24 апреля глава ФАС.