На сайте госуслуг вскоре появятся цифровые сервисы для избирателей

Цифровые сервисы для избирателей будут доступны пользователям портала госуслуг с сентября текущего года, сообщает пресс-служба Минкомсвязи России.
"Первую очередь цифровых сервисов для избирателей планируется запустить на Едином портале государственных услуг уже в ходе избирательной кампании перед Единым днем голосования 8 сентября 2019 года", - передает агентство "РИА Новости" слова министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова.
В ведомстве уточняют, что сервисы помогут гражданам выбрать наиболее удобный избирательный участок или проголосовать на цифровом избирательном участке. Кроме того, с их помощью будет проводиться адресное информирование пользователей обо всех избирательных кампаниях, кандидатах и о результатах выборов.
По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, предоставление цифровых сервисов позволит сделать выборы более удобными, доступными и прозрачными.
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