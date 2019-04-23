На сайте госуслуг вскоре появятся цифровые сервисы для избирателей

Цифровые сервисы для избирателей будут доступны пользователям портала госуслуг с сентября текущего года, сообщает пресс-служба Минкомсвязи России.



Выборы через портал госуслуг: ЦИК предложил электронную регистрацию кандидатов / Новости от 07.12.2018 20:05

"Первую очередь цифровых сервисов для избирателей планируется запустить на Едином портале государственных услуг уже в ходе избирательной кампании перед Единым днем голосования 8 сентября 2019 года", - передает агентство "РИА Новости" слова министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова.

В ведомстве уточняют, что сервисы помогут гражданам выбрать наиболее удобный избирательный участок или проголосовать на цифровом избирательном участке. Кроме того, с их помощью будет проводиться адресное информирование пользователей обо всех избирательных кампаниях, кандидатах и о результатах выборов.

По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, предоставление цифровых сервисов позволит сделать выборы более удобными, доступными и прозрачными.