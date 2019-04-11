Сноуден заявил о "темных временах для прессы"

Бывший сотрудник американских спецслужб прокомментировал задержание Джулиана Ассанжа. По его словам, это "начало темного времени для прессы".
"Меня дико поразили кадры того, как сотрудники посольства Эквадора в Лондоне приглашают тайных сотрудников британской полиции, чтобы задержать Джулиана Ассанжа. Конечно, его критики могут ликовать, но этот день знаменует начало темных времен для свободы прессы", — заявил Сноуден.
Также Эдвард Сноуден опубликовал в своем twitter-аккаунте информацию о решении ООН относительно Ассанжа. Там говорится, что задержание Ассанжа британскими полицейскими в Лондоне — это нарушение прав человека.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об аресте Джулиана Ассанжа в Лондоне. Задержание произошло в посольстве Эквадора из-за неявки Ассанжа в суд. Ордер на арест выдал Вестминстерский магистратский суд 29 июня 2012 года.
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