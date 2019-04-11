Сноуден заявил о "темных временах для прессы"

Бывший сотрудник американских спецслужб прокомментировал задержание Джулиана Ассанжа. По его словам, это "начало темного времени для прессы".

Эдвард Сноуден

"Меня дико поразили кадры того, как сотрудники посольства Эквадора в Лондоне приглашают тайных сотрудников британской полиции, чтобы задержать Джулиана Ассанжа. Конечно, его критики могут ликовать, но этот день знаменует начало темных времен для свободы прессы", — заявил Сноуден.

Также Эдвард Сноуден опубликовал в своем twitter-аккаунте информацию о решении ООН относительно Ассанжа. Там говорится, что задержание Ассанжа британскими полицейскими в Лондоне — это нарушение прав человека.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об аресте Джулиана Ассанжа в Лондоне. Задержание произошло в посольстве Эквадора из-за неявки Ассанжа в суд. Ордер на арест выдал Вестминстерский магистратский суд 29 июня 2012 года.

Читайте также:

В Лондоне арестован Джулиан Ассанж