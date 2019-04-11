В Лондоне арестован Джулиан Ассанж

Британские полицейские арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Задержание произошло в посольстве Эквадора из-за неявки Ассанжа в суд. Ордер на арест выдал Вестминстерский магистратский суд 29 июня 2012 года.
Сразу после ареста основателя WikiLeaks, президент Эквадора Ленин Морено заявил в своем twitter-аккаунте, что Эквадор не предоставит Джулиану Ассанжу политическое убежище.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об опровержении министерства иностранных дел Эквадора относительно выдворения Джулиана Ассанжа. Во внешнеполитическом ведомстве Эквадора заявили о том, что не будут комментировать "слухи, гипотезы и догадки, у которых нет документального подтверждения". За некоторое время до этого, отметим, в ведущих средствах массовой информации появились новости о том, что Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие "часы или дни". Так, сообщали СМИ, правительство Эквадора уже якобы даже договорилось с властями Великобритании об аресте знаменитого журналиста.
На фото: Джулиан Ассанж
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