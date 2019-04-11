В Лондоне арестован Джулиан Ассанж

Британские полицейские арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Задержание произошло в посольстве Эквадора из-за неявки Ассанжа в суд. Ордер на арест выдал Вестминстерский магистратский суд 29 июня 2012 года.

Джулиан Ассанж

Сразу после ареста основателя WikiLeaks, президент Эквадора Ленин Морено заявил в своем twitter-аккаунте, что Эквадор не предоставит Джулиану Ассанжу политическое убежище.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об опровержении министерства иностранных дел Эквадора относительно выдворения Джулиана Ассанжа. Во внешнеполитическом ведомстве Эквадора заявили о том, что не будут комментировать "слухи, гипотезы и догадки, у которых нет документального подтверждения". За некоторое время до этого, отметим, в ведущих средствах массовой информации появились новости о том, что Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие "часы или дни". Так, сообщали СМИ, правительство Эквадора уже якобы даже договорилось с властями Великобритании об аресте знаменитого журналиста.

На фото: Джулиан Ассанж

Читайте также:

МИД Эквадора назвал слухами сообщения о выдворении Ассанжа