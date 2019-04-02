Иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в насилии, якобы совершенном 21 год назад

Американского иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в изнасиловании. Совершено оно было, уверяет полицию жертва, 21 год назад.

Об инциденте сообщает британское издание The Guardian.

В полиции Нью-Йорка, пишут британские средства массовой информации, подтвердили новости о том, что легендарного американского иллюзиониста Дэвида Блейна обвиняют в сексуальном насилии. Полиция США подчеркнула, что уже даже инициировала расследование.

Согласно предоставленной информации, заявления поступили сразу от двух женщин. Одна из них заявила, что стала жертвой сексуального насилия в далеком 1998-м году. Но срок давности по этому случаю мог уже истечь, отмечают в американской полиции.

В октябре 2017-го года же стало известно, что модель Наташа Принс обвинила Дэвида Блейна в изнасиловании, совершенном еще в 2004-м году. Тогда полиция тщательно изучила заявление девушки и опросила Блейна. После этого стражи правопорядка приняли решение не давать расследованию дальнейший ход.

Примечательно, что Дэвид Блейн отказался комментировать представителям средств массовой информации выдвинутые против него обвинения.

Напомним, что массовую популярность Дэвид Блейн приобрел в 1999-м году, после трюка с захоронением его самого заживо в контейнере на долгих семь дней. Также, отметим, американский иллюзионист знаменит заморозкой во льду, 35-часовым "стоянием" на вершине 22-метровой колонны, 44-дневным заточением без еды в ящике и задержкой дыхания на 17 минут и 4 секунды.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в сексуальных домогательствах обвинили бывшего вице-президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Сегодня он, напомним, претендует на пост главы государства.

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