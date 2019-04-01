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Источник Правда.Ру

Глава Facebook предложил властям активнее участвовать в регулировании Интернета

Общество

Основатель всемирно известной социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что для эффективной работы сети Интернет необходима "общая глобальная программа" его регулирования.

Глава Facebook предложил властям активнее участвовать в регулировании Сети. 401990.jpeg

Соответствующее заявление генерального директора компания Facebook опубликовала на своем официальном новостном сайте.

Так, заявил в своем обращении Марк Цукерберг, правительства мировых государств и их управляющие органы должны принять новые единые глобальные правила по регулированию сети Интернет.

Цукерберг в своем обращении перечислил четыре необходимых, на его взгляд инициативы. Во-первых, указал основатель и генеральный директор Facebook, необходимо ограничить контент, в котором есть ненавистнические и насильственные идеи. Во-вторых, считает Марк Цукерберг, необходимо ввести новые правила относительно материалов о выборах. В-третьих, указал он, властям необходимо уделить больше внимания сохранению конфиденциальности персональных данных. Также, уверен Марк Цукерберг, необходимо разрешить существующие проблемы с переносимостью информации на другие платформы.

Цукерберг указал на то, что на сегодняшний день Facebook уже работает с правительством нескольких стран над обеспечением эффективности систем анализа контента. Однако, указал Марк Цукерберг, в ситуации, когда люди пользуются десятками и сотнями Интернет-платформ, это практические бессмысленно.

Именно поэтому, резюмирует основатель и генеральный директор Facebook, необходима "общая глобальная программа" регулирования сети Интернет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Марк Цукерберг не намерен переносить сервера Facebook в те государства, где регулярно нарушаются права человека или свобода слова.

Фото: flickr. com.

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Темы Facebook власть Интернет Цукерберг
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