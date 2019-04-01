Глава Facebook предложил властям активнее участвовать в регулировании Интернета

Основатель всемирно известной социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что для эффективной работы сети Интернет необходима "общая глобальная программа" его регулирования.

Соответствующее заявление генерального директора компания Facebook опубликовала на своем официальном новостном сайте.

Так, заявил в своем обращении Марк Цукерберг, правительства мировых государств и их управляющие органы должны принять новые единые глобальные правила по регулированию сети Интернет.

Цукерберг в своем обращении перечислил четыре необходимых, на его взгляд инициативы. Во-первых, указал основатель и генеральный директор Facebook, необходимо ограничить контент, в котором есть ненавистнические и насильственные идеи. Во-вторых, считает Марк Цукерберг, необходимо ввести новые правила относительно материалов о выборах. В-третьих, указал он, властям необходимо уделить больше внимания сохранению конфиденциальности персональных данных. Также, уверен Марк Цукерберг, необходимо разрешить существующие проблемы с переносимостью информации на другие платформы.

Цукерберг указал на то, что на сегодняшний день Facebook уже работает с правительством нескольких стран над обеспечением эффективности систем анализа контента. Однако, указал Марк Цукерберг, в ситуации, когда люди пользуются десятками и сотнями Интернет-платформ, это практические бессмысленно.

Именно поэтому, резюмирует основатель и генеральный директор Facebook, необходима "общая глобальная программа" регулирования сети Интернет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Марк Цукерберг не намерен переносить сервера Facebook в те государства, где регулярно нарушаются права человека или свобода слова.

Фото: flickr. com.

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