Цукерберг отказался переносить сервера Facebook в тоталитарные страны

Основатель всемирно известной социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания не будет переносить свои сервера в те государства, где регулярно нарушаются права человека или свобода слова.
По словам главы американской компании, в истории Facebook якобы наступает новая эра в плане подхода к конфиденциальности информации.
Так, заявил Марк Цукерберг, компания не будет хранить личные данные своих пользователей в странах с "неубедительным послужным списком" в области того, что касается прав и свобод человека.
В этих государствах, указал Цукерберг, велика вероятность несанкционированного доступа к личным данным клиентов Facebook.
Примечательно, что основатель всемирно известной социальной сети не озвучил список стран, в которых, по его мнению, нарушаются права человека. Напомним, что на сегодняшний день Facebook не доступен жителям Китая, Северной Кореи, Мьянмы, Ирана, Кубы, а также Туркменистана и Таджикистана.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Facebook грозит штраф в размере нескольких миллиардов долларов. Все из-за того, что социальная сеть допустила неоднократные утечки личных пользователей своих клиентов.
Также "Правда.Ру" писала о том, что глава американской корпорации Apple объявил о решении снизить цену на продукцию компании в тех государствах, в которых национальная валюта наиболее сильно страдает по отношению к доллару.
Читайте также:
Заблокируют ли Facebook в России?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Владимир Познер считает, что бедность россиян связана с отставанием России в производительности труда. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.