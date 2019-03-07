Цукерберг отказался переносить сервера Facebook в тоталитарные страны

Основатель всемирно известной социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания не будет переносить свои сервера в те государства, где регулярно нарушаются права человека или свобода слова.

По словам главы американской компании, в истории Facebook якобы наступает новая эра в плане подхода к конфиденциальности информации.

Так, заявил Марк Цукерберг, компания не будет хранить личные данные своих пользователей в странах с "неубедительным послужным списком" в области того, что касается прав и свобод человека.

В этих государствах, указал Цукерберг, велика вероятность несанкционированного доступа к личным данным клиентов Facebook.

Примечательно, что основатель всемирно известной социальной сети не озвучил список стран, в которых, по его мнению, нарушаются права человека. Напомним, что на сегодняшний день Facebook не доступен жителям Китая, Северной Кореи, Мьянмы, Ирана, Кубы, а также Туркменистана и Таджикистана.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Facebook грозит штраф в размере нескольких миллиардов долларов. Все из-за того, что социальная сеть допустила неоднократные утечки личных пользователей своих клиентов.

Также "Правда.Ру" писала о том, что глава американской корпорации Apple объявил о решении снизить цену на продукцию компании в тех государствах, в которых национальная валюта наиболее сильно страдает по отношению к доллару.

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