Facebook грозит рекордный штраф в США из-за утечки данных пользователей

The Washington Post узнала о том, что Федеральная торговая комиссия США согласовывает штраф на миллиарды долларов в адрес компании Марка Цукерберга, которая допустила неоднократные утечки персональных пользовательских данных.

Источник издания не назвал конкретную сумму штрафа, однако подчеркнул, что компания Facebook еще не выплачивала такого большого штрафа за всю свою историю существования.

Напомним, скандал с Cambridge Analytica произошел в начале 2018 года. Компания Cambridge Analytica занималась сбором персональных данных пользователей в сотрудничестве с Facebook. В результате, личные данные 87 миллионов пользователей социальной сети были скомпрометированы.

Более того, Cambridge Alalytica продавала собранную информацию третьим лицам. Некоторые эксперты предполагают, что эти данные были использованы предвыборным штабом Дональда Трампа для политической рекламы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что данные 87 миллионов пользователей Facebook могли попасть и в Россию. Об этом рассказал информатор, который вскрыл незаконную деятельность Cambridge Alalytica.

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