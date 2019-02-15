Facebook грозит рекордный штраф в США из-за утечки данных пользователей

The Washington Post узнала о том, что Федеральная торговая комиссия США согласовывает штраф на миллиарды долларов в адрес компании Марка Цукерберга, которая допустила неоднократные утечки персональных пользовательских данных.
Источник издания не назвал конкретную сумму штрафа, однако подчеркнул, что компания Facebook еще не выплачивала такого большого штрафа за всю свою историю существования.
Напомним, скандал с Cambridge Analytica произошел в начале 2018 года. Компания Cambridge Analytica занималась сбором персональных данных пользователей в сотрудничестве с Facebook. В результате, личные данные 87 миллионов пользователей социальной сети были скомпрометированы.
Более того, Cambridge Alalytica продавала собранную информацию третьим лицам. Некоторые эксперты предполагают, что эти данные были использованы предвыборным штабом Дональда Трампа для политической рекламы.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что данные 87 миллионов пользователей Facebook могли попасть и в Россию. Об этом рассказал информатор, который вскрыл незаконную деятельность Cambridge Alalytica.
Читайте также:
Данные на 87 миллионов пользователей "Фейсбука" оказались в России
Всемирный сбой: почему рухнули Facebook и Instagram
Как осуществляется политическая цензура в "Фейсбуке"
Меркель объявила об удалении страницы в Facebook
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Между делами Скрипаля и Гебрева нет никакой связи, просто наши "хотят известности", заявил болгарский генерал, бывший чиновник спецслужб Тодор Бояджиев.
Представитель от США на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что антироссийские санкции не будут сняты, пока Россия не вернет Украине Крым и Донбасс.
В ряде регионов страны ФСБ и ФНС начали выемки документов на агропредприятиях.
Украина, обвиняя РФ в нарушении Будапештского договора, забывает, что первая нарушила его. На 12 ножевых ударов мы ответили одним, считает эксперт "Правды.Ру".