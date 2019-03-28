Генрокуратура отметила рост числа взяток в России

В 2019 году Генеральная прокуратура России отметила рост количества коррупционных преступлений. За первые два месяца 2019 года их в поле зрения прокуратуры оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, выступая 28 марта в эфире программы "Вопрос с пристрастием" на интернет-канале ведомства сообщил, что особенно выделяются в этой категории преступлений взятки. Случаев их получения зафиксировано на 30% больше, а дачи — на 37,3%.

При этом, количество случаев мелкого взяточничества, когда речь идет о суммах не более 10 тысяч рублей, сократилось на 11,4%.

Общее число преступлений в стране за январь и февраль составило 314,4 тысяч, что на 2 тысячи больше, чем год назад. Удельный вес коррупционных деяний в этой цифре составляет чуть более 2%.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по данным опроса, проведенного "Левада-центром", более 64% россиян не удивляются громким коррупционным делам, считая всю власть коррумпированной и разложившейся.

Источник фото: pixabay.org

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