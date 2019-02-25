"Левада-центр" опубликовал 25 февраля итоги исследования отношения россиян к аресту члена Совета Федерации Рауфа Арашукова. Оказалось, что граждане не верят в борьбу государства с коррупцией и считают власть коррумпированной и разложившейся.
Так, лишь четверть опрошенных связали арест Арашукова с реальным противодействием коррупции в госаппарате. Более половины - 54% респондентов видят в этом событии либо попытку власти отвлечь внимание общества от реальных проблем, либо одно их проявлений борьбы между крупными чиновниками за сферы влияния.
Взятки и незадекларированные доходы госслужащих высшего звена считают единичными и нетипичными случаями 27% опрошенных. А 64% убеждены, что это — "проявления всеобщего разложения и коррумпированности власти".
Опрос проводился с 15 по 20 февраля текущего года. На вопросы социологов ответили 1600 человек в 50 субъектах РФ.
Ранее "Правда.Ру" публиковала итоги исследования "Левада-Центра", согласно которым антирейтинг Владимира Путина достиг рекордного значения за все время его правления.
Источник фото: pixabay.org
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