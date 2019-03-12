Госдума расширила список оснований для отсрочки от службы в армии

Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий получить отсрочку от призыва на военную службу.

Принятый Госдумой РФ закон касается тех молодых людей, которые достигли своего совершеннолетия будучи еще учениками общеобразовательных учреждений. Так, теперь юноши, которым исполнилось восемнадцать лет еще в школе, могут получить отсрочку от призыва на военную службу для обучения в бакалавриате, а потом — в магистратуре.

Также принятый в третьем чтении законопроект Государственной думы Российской Федерации позволит молодым людям, которые достигли своего совершеннолетия будучи еще учениками общеобразовательных учреждений, получить отсрочку для получения среднего профессионального образования.

Примечательно, что отсрочка от призыва также будет даваться тем юношам, которые обучаются очно на бюджетной основе на подготовительных отделениях государственных высших учебных заведений.

В Госдуме РФ отмечают, что принятый законопроект уравнивает студентов в правах на отсрочку от военной службы. Инициатива позволяет молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста, указывают представители российского правительства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг регионов России по уровню безработицы среди молодых людей.

Фото: соцсети.

Читайте также:

В России растет престиж военной службы.