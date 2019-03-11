Рейтинг регионов с самым высоким уровнем безработицы среди молодежи возглавила Якутия

В среднем уровень безработицы в Российской Федерации низок. Но в то же время в стране есть регионы, где уровень безработицы среди молодежи превышает 50%.

Об этом средствам массовой информации рассказали эксперты из Центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Так, утверждают специалисты, сложнее всего трудоустроиться молодым людям в Якутии. Там подавляющее большинство молодежи — почти 74 % — безработные. Немногим лучше обстоят дела и в Мурманской области — там без работы сидят 62 % молодых людей. Уровень безработицы также превысил 50 % в Астраханской области, Хакасии и Смоленской области.

По мнению специалистов из Центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г. В. Плеханова, такие удручающие показатели могут быть связаны сразу с несколькими факторами. Так, указывают эксперты, в вышеперечисленных регионах, возможно, слишком мало рабочих мест. Во-вторых, предполагают специалисты, молодые люди, возможно, осваивают невостребованные специальности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство труда Российской Федерации предупреждало россиян о росте безработицы в текущем году. Все, указали в ведомстве, из-за повышения пенсионного возраста и роста пособия по безработице.

Также "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг регионов России по количеству просроченных задолженностей по кредитам. Оказалось, что заемщики с наихудшей платежной дисциплиной живут в Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее.

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