Россияне готовятся отмечать 8 марта в кредит

Специалисты провели опрос с целью выяснить, что, как и на какую сумму подарят мужчины представительницам прекрасного пола к празднику 8 марта, Международному женскому дню.

Так, делятся полученной информацией социологи, мужчины намерены оформить порядка 250 тысяч займов, чтобы купить подарки. В денежном же эквиваленте, отметим, сумма займов равняется примерно 2 миллиардам рублей.

Примечательно, что ровно половина опрошенных решили подарить своим возлюбленным к празднику 8 марта парфюмерию или косметические наборы. 15 % респондентов признались, что поведут своих женщин в кафе и рестораны. Чуть меньше — 10 % — преподнесут своим возлюбленным подарочные сертификаты.

Любопытно, что в качестве подарка россияне также рассматривают золотые украшения, бижутерию, мягкие игрушки, бытовую технику и даже домашних животных. Деньги же мужчины дарить своим дамам не собираются. Лишь 2 % опрошенных заявили, что остановили свой выбор на деньгах в качестве подарка к Международному женскому дню.

Отметим, что опрос среди населения России провели представители финансового маркета "Юником24".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что социологи решили выяснить, различается ли отношение к праздникам у женщин и мужчин. Так, оказалось, что отличается очень сильно.

Фото: flickr. com.

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